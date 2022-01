Ambiente: Sinkevicius (Ue), bene accoglienza ministri a proposta su deforestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell'Ambiente dell'Unione europea hanno accolto la proposta sulla deforestazione e la presidenza francese del Consiglio dell'Ue ha deciso di considerarla una priorità. Lo ha detto il commissario europeo all'Ambiente, Virginijus Sinkevicius, dopo la riunione informale dei ministri dell'Ambiente dell'Ue ad Amiens in Francia. "La Commissione sta finalizzando la sua proposta di revisione della direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi, che prevediamo di adottare insieme alla proposta di ripristino della natura a marzo", ha spiegato il commissario. Inoltre, "discutiamo anche della proposta sulla deforestazione, che la Commissione ha presentato a novembre. Si tratta di un regolamento estremamente ambizioso, concepito per garantire che l'Europa faccia tutto il possibile per combattere il cambiamento climatico e prevenire la perdita di biodiversità", ha detto Sinkevicius. "Miriamo a farlo impedendo l'ingresso di beni legati alla deforestazione nel mercato europeo e aumentando la domanda di prodotti e materie prime che non hanno alcun impatto sulle foreste globali", ha aggiunto. "I ministri hanno accolto favorevolmente la proposta e sono molto grato alla presidenza" francese del Consiglio dell'Ue "per la decisione di considerarla una priorità", ha evidenziato. (Beb)