Ue: ministra francese Pompili, ottimista su finalizzazione adeguamento carbonio alle frontiere

- La ministra della Transizione ecologica francese, Barbara Pompili, si dice "ragionevolmente ottimista" sulla finalizzazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere entro la fine della presidenza di turno francese del Consiglio Ue. Durante la conferenza stampa tenuta al termine del secondo giorno di lavori della riunione informale dei ministri dell'Ambiente e dell'Energia europei ad Amiens, in Francia, Pompili ha ricordato come questo punto sia una "priorità molto importante" per Parigi. "Siamo felici nel vedere che dopo aver portato per molto tempo questo tema, senza avere la possibilità di avanzare, adesso abbiamo una proposta della Commissione e delle basi per lavorare". ha affermato la ministra francese. (Frp)