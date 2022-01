Energia: Feltrin (FederlegnoArredo), misure insufficienti contro rincaro, governo riveda decisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande aumento del costo dell'energia mette seriamente a rischio la ripresa del Paese, perché più o meno direttamente, tutti i settori ne sono colpiti e a cascata i consumatori. Di fronte a una situazione così grave ed evidente, la risposta che sembra arrivare dal governo attraverso il decreto legge Sostegni, ci appare del tutto insufficiente e rispondente a una logica emergenziale, anziché strutturale. Lo afferma attraverso una nota il presidente di FederlegnoArredo Claudio Feltrin. “Abbiamo apprezzato - continua Feltrin - la sensibilità con cui il ministro Giorgetti ha ascoltato problematiche e proposte dei settori produttivi, compreso il legno-arredo, durante il tavolo di lavoro da lui convocato nei giorni scorsi, ma non possiamo avere altrettanto entusiasmo nel leggere le misure messe poi in campo. Risulta a tutti evidente la sproporzione fra l’incidenza che il rincaro energetico ha sulle aziende e sulla loro tenuta e le misure previste”. “Pensare che siano sufficienti, come riportato sul sito del Mise, 1,2 miliardi per annullare gli oneri di sistema nel primo trimestre del 2022 e 540 milioni per contributi sotto forma di credito d’imposta pari al 20 per cento delle spese elettriche, è come invitare a prendere un aperitivo chi pensava di andare a cena. Chiediamo pertanto al governo di intervenire quanto prima con un’azione più forte e incisiva” conclude il presidente di FederlegnoArredo. (Com)