Russia: ministra Esteri tedesca, esclusione da sistema Swift non sarebbe l'arma migliore

- L'esclusione delle banche russe dal sistema di pagamenti Swift, società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali, non sarebbe "l'arma più affilata" da usare contro la Russia. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, in un'intervista al quotidiano "Sueddeutsche Zeitung" commentando tale opzione in merito alle possibili sanzioni contro Mosca per dissuaderla dall'invasione dell'Ucraina. "Il disaccoppiamento di tutte le transazioni di pagamento sarebbe forse il 'più grande bastone', ma non necessariamente la 'spada più affilata", ha affermato il capo della diplomazia di Berlino, secondo cui l'Occidente starebbe esaminando "molto da vicino" quali sanzioni economiche e finanziarie andrebbero effettivamente ad influenzare l'economia e la leadership russa senza un effetto di rimbalzo. "Il cancelliere (Olaf Scholz) e io abbiamo chiarito che qualsiasi mezzo e misura sono sul tavolo in termini di ulteriore escalation militare. E questo include il Nord Stream 2", ha aggiunto Baerbock. (Geb)