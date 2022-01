Decreto Sostegni: Battaglia (Pd), ossigeno per operatori settore cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo attendevamo ed è arrivato come una buona notizia: il Decreto legge 'Sostegni' del Governo aiuta anche Roma e tutto il suo settore culturale a respirare. È ossigeno per quanti operano nei settori della musica e dello spettacolo, ma è vitale per gli operatori dei cinema". Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale dem e presidente della Commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale. "Il Decreto incrementa i fondi disponibili e restituisce speranza all'intero settore. La pandemia si porta dietro lo stravolgimento di tantissime attività culturali, ma questo provvedimento va nella direzione di alleviare le difficoltà di un settore duramente provato. Un intervento importante, atteso dagli operatori e anche dalla nostra città, che aiuta a rimettere al centro della discussione pubblica il valore sociale della cultura e del senso di comunità", conclude. (Com)