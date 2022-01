Milano: Bolognini (Lega), sorpreso dai toni di Sala, in città esiste problema sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sorpreso dai toni del sindaco Sala, in risposta alle considerazioni sulla mancanza di sicurezza nella città di Milano espresse come commissario cittadino della Lega. Nei mesi scorsi, l'assessore Maran ha chiesto le dimissioni di Fontana e nessuno a Palazzo Marino si è scandalizzato”. Lo dichiara in una ora Stefano Bolognini, commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier, replicando alle affermazioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala. “E' evidente che a Milano esista un problema di sicurezza e di mancata integrazione e coesione sociale di numerose comunità straniere. L'amministrazione comunale, invece di fare polemica, dovrebbe pensare alla sicurezza che manca in troppi quartieri della città e, se vorrà coinvolgere Regione Lombardia, sono certo che troverà come sempre supporto e collaborazione nell'interesse dei cittadini" ha aggiunto Bolognini. (Com)