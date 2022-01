Usa-Svizzera: Blinken incontra Cassis a Ginevra, focus su Ucraina e relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato oggi a Ginevra il presidente e Ministro degli Esteri svizzero Ignazio Cassis. Secondo quanto riferito in una nota dal Dipartimento di Stato Usa, Blinken e Cassis hanno discusso delle solide relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e la Svizzera, nonché le questioni di pace e sicurezza regionali, inclusa la necessità di prevenire un'ulteriore escalation della situazione della sicurezza vicino ai confini dell'Ucraina. Il segretario di Stato Usa ha espresso il suo apprezzamento alla Svizzera per aver ospitato gli incontri del vertice Usa-Russia e del Dialogo sulla stabilità strategica e per essere stata "la nostra potenza protettrice in Iran per quattro decenni", si legge nel comunicato. (Nys)