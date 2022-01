Monza: ripulita l'area di viale delle Industrie, fermato e denunciato dalla Polizia locale un uomo mentre lanciava rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono volute due giornate di lavoro per ripristinare la pulizia e il decoro in viale delle Industrie 50. L'area retrostante la piattaforma ecologica era infatti interessata dall’abbandono di rifiuti di varie tipologie e utilizzata come base per il furto di materiali dalla piattaforma attigua. A scopo preventivo, infatti, è stata posata una barriera di new jersey di cemento per impedire ai veicoli di avvicinarsi all’area percorrendo il sentiero sterrato e prelevare, così, oggetti vari. “Presto potenzieremo l’impianto di videosorveglianza nell’area per meglio monitorare i movimenti in quella zona ed evitare i furti – commenta l’assessore alla sicurezza Federico Arena –. Il maxi-intervento di oggi va proprio in questa direzione, oltre a prevenire l’odioso fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti. Lottare contro queste forme di reato e insistere sulla prevenzione è l’unica strada per vivere in una città più decorosa e dove non sono tollerati illeciti contro il patrimonio pubblico”. Durante i sopralluoghi che hanno accompagnato lo svolgimento delle operazioni gli agenti della Polizia locale - Nucleo polizia ambientale hanno notato un uomo all’interno della piazzola ecologica attigua, che lanciava verso l’esterno alcuni oggetti di metallo. Dopo essersi nascosto dietro alcuni cassoni di rifiuti, l’individuo è stato identificato. Inizialmente privo di documenti d’identità e di permesso di soggiorno, dichiarava di avere origini palestinesi. Accompagnato poi al Comando di Polizia e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, l’uomo – che è risultato avere diversi precedenti - è stato denunciato.(Com)