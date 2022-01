Covid, Monti (Lega) risponde a Di Marco, dopo due anni solita retorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la Lombardia si conferma anche per la prossima settimana in zona gialla lo deve sicuramente ai lombardi che hanno aderito in maniera massiccia alla campagna vaccinale. Questo risultato è anche frutto dell'efficiente macchina organizzativa regionale che nonostante l'emergenza sta gestendo alla grande la situazione. È sconcertante che dopo quasi due anni dall'inizio della pandemia i 5 Stelle continuino con la solita retorica". Lo dichiara in una nota Emanuele Monti, presidente leghista della commissione sanità e politiche sociali al Pirellone, in risposta al portavoce pentastellato Nicola Di Marco. "Nelle settimane scorse – continua Monti - abbiamo effettuato circa 200mila tamponi e oltre 100mila inoculazioni al giorno. Non ci siamo fermati un secondo e grazie alla task force per la gestione dei test diagnostici nel giro di pochi giorni abbiamo attenuato le code e velocizzato l'accesso alle prestazioni". "I 5 Stelle se ne facciano una ragione e la smettano di gettare benzina sul fuoco solo per fini elettorali" conclude. (Com)