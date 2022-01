Decreto Sostegni: Camilli (Unindustria), intervento troppo modesto, servono misure più incisive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le prime bozze relative al dl sostegni per fronteggiare il caro energia sono veramente modeste. Siamo per il momento delusi dall'intervento dell'esecutivo, perché se fossero confermate si tratterebbe di misure congiunturali e non strutturali, che certamente non possono incontrare le esigenze del nostro sistema produttivo". Lo dichiara, in una nota, Angelo Camilli, presidente di Unindustria. "Gli incrementi dei costi dell'energia che le nostre imprese in queste ultime settimane stanno subendo, incidono in modo significativo sull'industria italiana e sulla sua competitività, in modo particolare sul suo settore manufatturiero, creando gravi ricadute anche sull'occupazione. C'è in gioco la sopravvivenza di alcuni settori del nostro sistema produttivo e, più in generale, della competitività del sistema Paese", spiega ancora. (segue) (Com)