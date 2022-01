Decreto Sostegni: Camilli (Unindustria), intervento troppo modesto, servono misure più incisive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa e, per mantenere questa posizione di cui siamo molto orgogliosi, il Governo deve intervenire in maniera molto più incisiva, in modo tale che questo straordinario risultato non venga depotenziato. Dobbiamo seguire l'esempio di Francia e Germania, che sono i nostri due principali competitor. Il Sistema delle imprese del Lazio chiede con forza al Governo di intervenire con maggiore vigore sulla componente energia correggendo, con più risorse, il dl sostegni e per dare un segnale concreto a tutta l'industria manifatturiera italiana che, ripeto, è un fiore all'occhiello che tutto il mondo ci invidia", conclude Camilli. (Com)