Perù: Onu attiva protocollo aiuto per disastro ecologico su coste Lima

- Le Nazioni Unite (Onu) aiuteranno il governo del Perù a gestire l'emergenza ambientale creata dallo sversamento marittimo di petrolio registrato nei giorni scorsi al largo della capitale Lima. Rispondendo a una richiesta del governo del presidente Pedro Castillo, l'Onu ha fatto sapere di "aver immediatamente attivato i protocolli di attenzione all'emergenza", in modo da mettere a disposizione delle autorità locali "l'appoggio tecnico" di "una missione di esperti i disastri ambientali. "La squadra arriverà nei prossimi giorni in Perù con l'obiettivo di realizzare una valutazione rapida dell'impatto socio-ambientale e consigliare le autorità nella gestione e coordinamento della risposta". si legge in una nota. La compagnia energetica Repsol, titolare della raffineria da cui è uscito il greggio, ha detto che il disastro è stato conseguenza di un "evento imprevedibile" legato all'eruzione del vulcano sottomarino nei pressi dell'isola di Tonga. (segue) (Brb)