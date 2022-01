Perù: Onu attiva protocollo aiuto per disastro ecologico su coste Lima (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Perù ha definito la fuoriuscita di petrolio generata dal terminal Multibuoy n. 2 della raffineria La Pampilla, di proprietà della Repsol, “il peggior disastro ecologico avvenuto a Lima nell’ultimo periodo” e ha chiesto un risarcimento alla compagnia petrolifera spagnola. La fuoriuscita, avvenuta sabato, ha colpito le spiagge e la biodiversità marina costiera dal distretto di Ventanilla alle coste dei distretti di Santa Rosa e Ancón, a nord di Lima. “E’ il peggior disastro ecologico avvenuto a Lima negli ultimi tempi e ha causato gravi danni a centinaia di famiglie di pescatori. Repsol deve risarcire immediatamente questo danno”, ha scritto il ministero degli Esteri del Perù in una serie di tweet. “Questa terribile situazione ha messo in pericolo la flora e la fauna in due aree naturali protette di oltre 18.000 chilometri quadrati”. (segue) (Brb)