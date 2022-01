Milano: Verri (Lega), Sala smetta di inventare polemiche per attaccare Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mi rifiuto di credere che un politico dell'esperienza di Giuseppe Sala non distingua tra la critica politica, fatta in ambito politico, e il diverso ruolo dell'amministratore e per sollevare una cortina fumogena sui reali problemi di Milano, allo sbando sotto il profilo della sicurezza come purtroppo raccontano ogni giorno le cronache, si inventi una polemica fumosa attaccando la Regione Lombardia sul piano istituzionale. Lo dichiara in una nota Alessandro Verri, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Milano. "Per anni i suoi assessori - prosegue Verri - hanno attaccato la Giunta, i presidenti Maroni e Fontana, gli assessori, per cui adesso è semplicemente ridicolo minacciare la rottura della collaborazione istituzionale dopo una critica politica avanzata da Stefano Bolognini non in qualità di assessore regionale ma da commissario leghista a Milano". "Facciamo le persone serie, sindaco Sala guardi ai problemi di Milano, non si attacchi a queste polemiche sul nulla per deviare l'attenzione dai problemi concreti", conclude il capogruppo leghista.(Com)