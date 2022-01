Migranti: Amendola, benvenuti in Italia Munzir e Mustafa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Munzir e Mustafa, benvenuti in Italia": con questo tweet il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, ha accolto i due profughi siriani, padre e figlio, divenuti famosi per la foto "Hardship of Life", arrivati oggi a Siena da Istanbul. Dopo che espleteranno il periodo di quarantena imposto come misura per contrastare la diffusione del Covid-19, i due si trasferiranno a Budrio per essere sottoposti a delle operazioni al Centro Protesi Vigoroso. L'obiettivo è ridare le gambe al piccolo Mustafa, nato senza gli arti superiori molto probabilmente a causa del gas nervino inalato dalla madre durante i bombardamenti in Siria nel pieno del conflitto che da anni tormenta il Paese mediorientale. A Munzir, invece, si tenterà di ridare la gamba destra, persa nel corso di un bombardamento avvenuto a Idlib. (Res)