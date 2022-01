Energia: Iran annuncia ripresa flussi di gas verso la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran avrebbe ripreso le sue esportazioni di gas verso la Turchia dopo l’interruzione avvenuta ieri a causa di un guasto tecnico. Ad affermato è l’agenzia di stampa iraniana “Shana”, legata al ministero del Petrolio di Teheran. "Le esportazioni di gas verso la Turchia, sospese ieri a seguito di una fuga di gas in una stazione dalla parte turca, sono riprese", ha riferito l'agenzia di stampa. "La breve pausa nelle esportazioni di gas in Turchia è stata dovuta al fatto che la stazione di aumento della pressione in territorio turco ha dovuto apportare modifiche per ricevere il gas dopo un calo della pressione”, si legge nella nota diramata dall’agenzia. Tuttavia, secondo quanto affermato da un funzionario turco alla stampa internazionale, il flusso non sarebbe ancora ripreso e nella giornata di oggi dall’Iran sono giunto solamente 2-3 milioni di metri cubi, rispetto ai 28 milioni come da accordi tra i due Paesi. Secondo il funzionario turco, il flusso è interrotto a causa di una bassa quantità immessa nella condotta e non vi sarebbe un problema di pressione sul lato turco. Parlando all’emittente di Stato iraniana “Irib”, il ministro del Petrolio iraniano, Javad Owji, ha affermato che l’iran sta fornendo 10 milioni di metri cubi al giorno alla Turchia, in attesa di terminare le riparazioni sul gasdotto.Ieri, le autorità turche hanno annunciato l’interruzione da parte dell’Iran dei flussi di gas per un massimo di dieci giorni a seguito di un guasto tecnico. A seguito dell’interruzione, il governo turco ha ordinato alle centrali elettriche alimentare gas di ridurre il consumo di almeno il 40 per cento. La Turchia dipende quasi completamente dal gas importato da Russia, Azerbaigian e Iran. L'Iran da solo ha fornito il 16 per cento del fabbisogno di gas naturale della Turchia nei primi 10 mesi del 2021, secondo gli ultimi dati ufficiali. In queste settimane, l’Iran ha dovuto far fronte ad un aumento record dei consumi di gas, soprattutto per il riscaldamento domestico, e si è visto costretto a tagliare le forniture anche ai cementifici e alle industrie con più alto consumo.(Res)