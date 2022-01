Siria: Pentagono, fornita assistenza area a Sdf per contrastare attacco Stato islamico a Ghweran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione internazionale contro lo Stato islamico guidata dagli Stati Uniti ha fornito supporto aereo alle Forze democratiche siriane (le milizie curdo-arabe sostenute da Washington) durante l’assalto da parte dell’Is alla prigione Al Sinaa, situato nel quartiere di Ghweran ad Al Hasakah, nel nord-est della Siria. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, John Kirby, in una conferenza stampa. “Abbiamo condotto alcuni attacchi aerei per sostenere le Forze democratiche siriane mentre affrontano questa particolare evasione dalla prigione", ha detto Kirby, precisando di non dettagli sul numero di attacchi aerei condotti o di obiettivi danneggiati nell'operazione.L’attacco contro il centro di detenzione gestito dalle Forze democratiche siriane è iniziato ieri sera, quando i miliziani dell’Is hanno distrutto il cancello con un’autobomba. In base alle ultime informazioni il bilancio provvisorio è di 67 morti di cui 39 tra le fila dell’organizzazione terroristica, cinque civili e 23 tra le forze di sicurezza e guardie carcerarie. Il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare a causa del gran numero di feriti gravi. La prigione situata a Ghweran è il più grande centro di detenzione per i membri dell’Is e contiene circa 3.500 detenuti. A seguito dell’attacco dello Stato islamico, l’Iraq ha rafforzato le misure di sicurezza al confine con la Siria, nel governatorato iracheno dell'Anbar, come sottolineato ai media di Baghdad da Ahmed Al Mahlawi, il sindaco del distretto di Al Qaim.(Nys)