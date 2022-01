Ue: Ue: Castelli, Italia prima ad avviare mappatura dell’economia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia "è il primo Paese ad avviare la mappatura dell’economia sociale, in linea con quanto previsto dal recentissimo piano d’azione della Commissione europea. Si tratta di un modello tutto nuovo, a cui sto lavorando in questi giorni, coinvolgendo l’Istat per la realizzazione del conto satellite, ed il mondo delle Università. Un modello che presenterò a febbraio a Strasburgo, nel corso dell’incontro dei ministri dell’Economia sociale, e che potrebbe diventare quasi una 'linea guida' per tutti gli altri Paesi". Lo annuncia su Facebook la viceministra all'Economia, Laura Castelli. "Collocare la delega all’Economia sociale al ministero dell'Economia e delle Finanze, come è stato ricordato in molti degli interventi che, questa mattina, abbiamo ascoltato nel corso del convegno 'Quali opportunità per l'Italia dall'Action Plan for the social economy?', organizzato da Mef e Cnel, corrisponde alla svolta che l’Europa, con questo piano d’azione, vuole dare al settore, facendone uno dei 14 ecosistemi industriali della strategia europea. Sono molto soddisfatta di questo confronto che rappresenta solo il primo appuntamento di una lunga serie", spiega. (segue) (Rin)