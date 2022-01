Ucraina: Estonia, Lettonia e Lituania invieranno missili per difendere Kiev da aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Estonia, Lettonia e Lituania invieranno missili anticarro e antiaerei in Ucraina per consentire al Paese di difendersi "in caso di una possibile aggressione da parte russa". Lo si legge in una nota congiunta dei governi dei tre Paesi baltici, in cui si specifica che, stante l'autorizzazione ricevuta dagli Stati Uniti nei giorni scorsi, verranno inviati in Ucraina missili Stinger e sistemi Javelin, di produzione Usa. “Estonia, Lettonia, Lituania e i loro alleati stanno lavorando insieme per fornire speditamente assistenza in materia di sicurezza all' Ucraina", afferma la nota.(Sts)