Milano: Mascaretti (Fd’I), contro violenza sulle donne serve cambio di passo e tolleranza zero

- "Chi governa il Paese e chi amministra la città di Milano dovrebbe fare un esame di coscienza e ammettere che le politiche degli ultimi anni che hanno portato a questi risultati, sono state sbagliate. Dalla notte di Capodanno è stato un susseguirsi di notizie di violenze sulle donne a Milano. L'ultima risale a questa mattina, quando abbiamo appreso che una ragazza è stata molestata nel sottopasso di via Pecetta mente andava a scuola. Tuttavia, sono anni che la sicurezza in città è diminuita”. Lo afferma in una nota Andrea Mascaretti capogruppo Fd’I a Palazzo Marino. “Ora che i media ne hanno parlato, alcune delle donne aggredite hanno trovato il coraggio e la motivazione per denunciare le violenze subite. Molte ancora subiscono invece senza denunciare. In queste mancate denunce e nella mancanza di fiducia nelle istituzioni sta il vero fallimento di chi ha governato e amministrato in questi anni- aggiunge - ecco la proposta: occorre agire subito attraverso tre direttrici: riconoscere le origini delle violenze, senza giustificare nessuno; avviare un progetto di cambiamento culturale diverso da quello proposto fino ad ora; iniziare la politica della tolleranza zero verso i rei di aggressioni verso le donne, intervenendo nei casi di violenza di gruppo senza esitazione e tempestivamente nei confronti di tutti i componenti del branco". "Chiediamo subito un cambio di passo rispetto agli ultimi undici anni" conclude Mascaretti. (Com)