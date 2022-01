Covid: morta a Roma donna incinta non vaccinata, salvato neonato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La paziente alla 31 settimana e 2 giorni di gestazione, aveva cominciato ad avere sintomi in data 29 dicembre 2021. In data 7 gennaio 2022 la donna si è recata presso il pronto soccorso ostetrico del policlinico Umberto I per difficoltà respiratorie. "Al monitoraggio fetale di ingresso -si legge nella nota-, non risultava nessuna problematica da correlare allo stato di gravidanza, ma veniva evidenziata all’ecografia polmonare una importante polmonite bilaterale Covid confermata da test molecolare. Le condizioni cliniche della paziente dimostravano una grave insufficienza respiratoria tanto da essere subito in reparto Covid e sottoposta a terapia con casco Cpap con il 100 per cento di ossigeno". (segue) (Com)