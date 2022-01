Covid: morta a Roma donna incinta non vaccinata, salvato neonato (2) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il perdurare dello stato clinico la paziente veniva trasferita in area sub-intensiva a gestione rianimatoria. Il monitoraggio continuo del feto eseguito dai ginecologi, non dimostrava condizioni patologiche fetali. Il 13 gennaio si è registrato un repentino e drastico peggioramento delle condizioni cliniche della paziente che è stata sottoposta immediatamente sottoposta a parto cesareo d’urgenza e a successivo trasferimento in Terapia Intensiva Covid per essere ventilata meccanicamente. Il bambino nato il 13 gennaio di 1,800 Kg è stato ricoverato in terapia Intensiva neonatale, e dopo un iniziale distress respiratorio è ora in condizioni cliniche buone e non necessita di supporto ventilatorio". (segue) (Com)