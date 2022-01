Messico: entra in vigore legge per regolarizzare auto illegali in arrivo dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via in Messico il piano lanciato dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador per regolarizzare le auto provenienti dagli Stati Uniti, che circolano in modo illegale nel Paese. Circa 2,2 milioni di autovetture che "dovevano uscire dall'anonimato", ha detto oggi in conferenza stampa la ministra della Sicurezza e protezione cittadina, Rosa Icela Rodriguez. Si tratta delle cosiddette "auto chocolate", vetture usate, in genere con piccoli danni, che vengono portate oltre la frontiera senza documenti per essere rivendute in un mercato clandestino. Nonostante la contrarietà di alcune associazioni di categoria, il governo ha pubblicato mercoledì il decreto annunciato a ottobre. Per ottenere la messa in regola, da oggi fino al 20 luglio, i proprietari dovranno pagare 2.500 pesos (l'equivalente di poco più di 105 euro). (segue) (Mec)