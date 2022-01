Messico: entra in vigore legge per regolarizzare auto illegali in arrivo dagli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura vale per automobili, non di lusso, vecchie almeno cinque anni, circolanti in dieci stati settentrionali del Paese. I soldi provenienti da questa operazione verranno usati dai singoli Stati per finanziare opere di manutenzione stradale. Una volta finita la fase di "rodaggio", il governo dovrebbe studiare meccanismi per estendere la legge agli altri stati della federazione. Lopez Obrador aveva anticipato l'intenzione di varare il provvedimento già a giugno scorso, ma si era riservato di rinviarlo a dopo le elezioni di medio termine, per non essere accusato di fare una mossa meramente propagandistica. (segue) (Mec)