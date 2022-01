Rai: Fornaro (Leu), interrogazione in Vigilanza su soppressione Tg regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho presentato una interrogazione in Vigilanza Rai per sapere in modo preciso e dettagliato quali siano i costi dell'edizione notturna dei Tg regionali e quali risparmi ne deriverebbero dalla loro soppressione e come si intenda mantenere la qualità e la quantità dell'informazione regionale che verrebbe a mancare". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali, Federico Fornaro, componente della commissione parlamentare di Vigilanza Rai. "Visto che il Cda Rai ha votato a maggioranza, con il voto determinante dell'Ad, il piano di produzione e trasmissione 2022 della testata giornalistica regionale, cancellando l'edizione notturna dei telegiornali regionali per ragioni di ordine economico è necessario avere i dati dei costi", prosegue Fornaro. "Anche perché si tratta di telegiornali che, in media, hanno seicentomila spettatori giornalieri e uno share del 5 per cento ma, soprattutto, rappresentano una importante fonte di informazione sulle vicende di carattere regionale e locale", conclude.(Com)