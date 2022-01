Milano: Sala, noi in dialogo con Casa della Carità per lavorare alle case di comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Don Colmegna, nella sua lettera, pone degli interrogativi ma anche delle proposte. Per esempio, con don Colmegna e Regione Lombardia da tempo stiamo parlando della possibilità di lavorare sulle case di comunità. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, oggi in visita alla casa della carità di Milano, ha commentato le sollecitazioni e proposte di don Virginio Colemagna, presidente della casa della carità. In realtà, ha aggiunto Sala, per quanto riguarda via Adriano, "stiamo ipotizzando una trasformazione in un ospedale di comunità, che è un modello un po' diverso con una ventina di posti letto e la possibilità di dedicarli anche quelli un po' più in difficoltà". "Cosa possiamo fare noi? Credo che in questo momento, molto del disagio e della fatica e delle difficoltà della città nascano dalla fascia più giovane della popolazione. Credo che da questo punto di vista il Comune debba fare molto, e può fare molto con la casa della carità, e poi deve continuare ad essere presente come siamo stati sempre, sostenerle: i sindaci cambiano ma la passione per la casa della carità e il contributo non è mai mancato", ha concluso Sala.(Rem)