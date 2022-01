Campidoglio: Roma Futura, cinque emendamenti per città più ecologica e solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante la discussione del nuovo bilancio previsionale e del Dup, documento unico di programmazione, l'Assemblea capitolina ha votato cinque emendamenti proposti da Roma Futura, e fatti propri da tutta la maggioranza, con cui sono stati inseriti nella programmazione del bilancio di Roma Capitale cinque importanti interventi per un totale di 33 milioni di euro". Così i una nota i consiglieri di Roma Futura Tiziana Biolghini e Giovanni Caudo. "Abbiamo programmato di piantare un milione di nuovi alberi ma in Italia ormai mancano le piante e per questo abbiamo proposto di usare i terreni delle aziende agricole pubbliche di Roma per realizzare dei campi di forestazione urbana: per questo progetto pensiamo di stanziare dieci milioni di euro", spiegano. (segue) (Com)