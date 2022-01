Campidoglio: Roma Futura, cinque emendamenti per città più ecologica e solidale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tre milioni di euro serviranno a realizzare 15 aree così dette strade verdi: si tratta di interventi di pedonalizzazione di tratti di strada da trasformare in piazze di quartiere da arredare e attrezzare con stalli per la mobilità sostenibile. Cinque milioni invece andranno alla realizzazione di centri culturali per i giovani da realizzare nei beni confiscati alle mafie già acquisite o da acquisire al patrimonio pubblico. Otto milioni di euro sono destinati a incrementare ulteriormente l'offerta di posti letto nei centri di accoglienza per i senza fissa dimora. Infine, si inserisce per la prima volta nella programmazione del Comune il Progetto Fori, con una dotazione che sarà di quindici milioni di euro, che serviranno per realizzare le passerelle pedonali e i percorsi trasversali di connessione con la città", proseguono ancora. (segue) (Com)