Malesia: protesta non autorizzata contro capo anti-corruzione, chiuso il centro di Kuala Lumpur

- La polizia della Malesia ha chiuso il centro di Kuala Lumpur per impedire una manifestazione di protesta contro il capo della Commissione nazionale anti-corruzione, Azam Baki, di cui le forze dell’opposizione e della società civile chiedono con forza le dimissioni. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il capo della polizia nel distretto di Dang Wangi, Noor Dellhan Yahaya, secondo cui la protesta “è chiaramente illegale” dal momento che non è stata mai notificata alle autorità. Le principali strade del centro della capitale sono state bloccate al traffico e 24 stazioni metro sono state chiuse. In base alla legge malesiana, tutte le manifestazioni sono legali purché comunicate in anticipo alla polizia. (segue) (Fim)