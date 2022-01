Malesia: protesta non autorizzata contro capo anti-corruzione, chiuso il centro di Kuala Lumpur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, le autorità hanno vietato ogni dimostrazione pubblica a partire dallo scoppio della pandemia di Covid-19, che secondo i critici è stata utilizzata dal primo ministro Ismail Sabri Yaakob e dal suo predecessore Muhyiddin Yassin per silenziare il crescente dissenso nei confronti del governo. Quello legato ad Azam costituisce un nuovo dossier scottante per l’esecutivo. Il 58enne capo dell’autorità anti-corruzione, infatti, è al centro di aspre polemiche dallo scorso dicembre, quando un’inchiesta ha rivelato come fosse in possesso di azioni in due società in violazione della legge che impedisce ai funzionari pubblici di possedere asset per oltre 100 mila ringgit (24 mila dollari) in compagnie private. Interrogato nel merito, lo scorso 5 gennaio Azam si è difeso affermando che le azioni erano state acquistate da suo fratello senza il suo consenso. (Fim)