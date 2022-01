Frosinone: Comune e Regione Lazio insieme per il palazzetto Coni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta regionale - spiega la nota - ha approvato lo schema di convenzione, per la ripartizione dei costi e degli obblighi tra i soggetti aderenti, comprensivo dello studio di fattibilità. Seguirà, quindi, la sottoscrizione dell'accordo tra le parti. Anche la giunta regionale ha deliberato di finalizzare alle attività di riqualificazione l'importo di 500.000 euro a favore di Sport e Salute Spa, dopo che il Comune di Frosinone aveva assunto l'impegno finanziario di circa mezzo milione di euro, relativo al pagamento dei canoni mensili di affitto, per la durata di 20 anni. Sport e Salute è tenuta a completare le attività progettuali ed eseguire i lavori di riqualificazione". (segue) (Com)