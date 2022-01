Frosinone: Comune e Regione Lazio insieme per il palazzetto Coni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli interventi previsti prevedono, tra l'altro: il rifacimento delle guaine e sistemazione bocchettoni in copertura; ricostruzione e tinteggiatura intonaci esterni ed interni; lamatura e lucidatura parquet della palestra; revisione complessiva infissi; bonifica aree esterne; verniciatura recinzione; revisione impianti idrico-sanitari; adeguamento impianto elettrico e illuminazione (efficientamento); integrazione attrezzature impianto antincendio; adeguamento e revisione centrale termica. Saranno inoltre creati spazi esterni per la socializzazione in sicurezza. Per la realizzazione degli interventi sono previsti sei mesi di lavori, per un importo complessivo di 543.355 euro", conclude. (Com)