Libano: ministro Energia, prossima settimana accordo con Giordania per importare elettricità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A due anni dal tracollo economico del Libano, lo Stato a corto di liquidità sta lottando per acquistare carburante per le sue centrali elettriche. A fronte di una rete elettrica quasi inesistente, gran parte della popolazione libanese fa affidamento su generatori privati, ma i prezzi sono aumentati dopo che il governo ha revocato i sussidi per il carburante. Negli ultimi mesi il Libano ha importato olio combustibile dall'Iraq per far funzionare le sue centrali elettriche. Il governo è anche in trattative con l'Egitto per importare gas attraverso l'Arab Gas Pipeline, che passa attraverso Giordania, Siria e Libano. Come riferito da Fayyad, Beirut e Il Cairo stanno attualmente finalizzando accordi commerciali in modo che le due parti possano firmare un accordo entro la primavera. Importando elettricità dalla Giordania, carburante dall’Iraq e gas dall’Egitto, il Libano spera di aumentare la produzione di energia da 8 a 10 ore al giorno nei prossimi mesi, ha aggiunto il ministro. Il fatiscente settore elettrico del Libano è costato al paese più di 40 miliardi di dollari dalla fine della guerra civile del 1975-1990. L'importazione di elettricità dalla Giordania costerà circa 200 milioni di dollari all'anno, ha aggiunto il ministro dell’Energia libanese, mentre l'importazione di gas dall'Egitto costerà all'incirca lo stesso importo. "Ci siamo assicurati 300 milioni di dollari iniziali dalla Banca mondiale e stiamo lavorando per assicurarci altri 100 milioni di dollari", ha aggiunto Fayyad. (Res)