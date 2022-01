Civitavecchia: Acea Ato2, per lavori mercoledì sospensione idrica in alcune zone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 rende noto "di aver ricevuto comunicazione da parte del Consorzio acquedotto Medio Tirreno di una sospensione della fornitura idrica da questi erogata, necessaria per eseguire manutenzioni straordinarie sui loro impianti. Venendo meno l’apporto di tale fornitura, Acea Ato 2 informa che di conseguenza sarà necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia mercoledì 26 gennaio 2022". Dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di mercoledì 26 gennaio si verificheranno quindi mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti zone: Zona Borgata Aurelia; Zona La Scaglia e Via Aurelia Nord; Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea); Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa); Zona Area Portuale; Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. (segue) (Com)