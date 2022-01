Lombardia: Regione avvia studio di fattibilità per hub delle emergenze sanitarie a Gallarate (Va)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vero e proprio "Hub regionale delle emergenze sanitarie" pronto per essere attivato immediatamente in caso di necessità ed urgenza. Un obiettivo che Regione Lombardia, su impulso della vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti, attraverso la "sua" Direzione generale, vuole realizzare nell'area dell'ex Caserma dell'Aeronautica Militare di Gallarate. "In questi giorni, dopo attente valutazioni con i funzionari della Direzione - spiega Letizia Moratti - ho deciso di avviare uno studio di fattibilità per la realizzazione di una 'Struttura Sanitaria - Hub per le Emergenze' nell'area militare". "Qualora il piano di fattibilità tecnico-economico portasse a risultati positivi - aggiunge l'assessore - l'obiettivo sarebbe quello di richiedere formalmente che gli edifici che compongono l'area dell'ex Caserma possano essere destinati a una struttura di livello regionale per la gestione delle emergenze sanitarie, che possa soddisfare le necessità connesse ad una gestione pandemica, dalla fase di 'tracing' alla fase di ricovero e cure acute, così come per altre eventuali necessità emergenziali". La visita di lunedì 24 al Centro vaccinale massivo di Gallarate, che apre i battenti proprio con l'inizio della prossima settimana e che in precedenza era stato attivato come punto tamponi per far fronte all'emergenza legata alla quarta ondata Covid e alla variante Omicron, servirà anche come sopralluogo sull'area. Insieme con la vicepresidente Letizia Moratti, saranno presenti il Commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, e il consulente per la campagna vaccinale di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. (segue) (Com)