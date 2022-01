Campidoglio: Celli-Zevi: raccolte proposte Visioneroma, forte spirito dialogo e confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ricevuto oggi in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, l'associazione Visioneroma, che ci ha consegnato le sue proposte da presentare al sindaco, alla Giunta e all'Assemblea capitolina. Tali progetti si inseriscono all'interno di una cornice più ampia di collaborazione e di sinergia con le realtà territoriali da parte di Roma Capitale: dare voce alle associazioni è uno dei tasselli del dialogo che questa Amministrazione vuole perseguire, ampliare e rafforzare, consapevole dell'importanza dei suggerimenti e contributi che provengono dalla società civile". Così, in una nota, la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli e l'assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Tobia Zevi. (segue) (Com)