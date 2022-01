Irlanda: Covid, governo revocherà gran parte delle misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo irlandese ha stabilito di revocare quasi tutte le restrizioni contro il contagio da Covid-19 a partire dalla giornata di domani. La decisione sarà annunciata dal premier Micheal Martin in un discorso televisivo alla nazione in programma questa sera. Da questo fine settimana, pub, ristoranti e altri esercizi commerciali potranno tornare alla normale attività e a i clienti non verrà chiesto il pass digitale anti-Covid, quest'ultimo fino ad oggi obbligatario per accedere a queste attività. Inoltre viene revocata la chiusura dei luoghi di intrattenimento alle 20 e l'obbligo di distanziamento sociale all'interno dei locali. I limiti di spettatori agli eventi all'aperto e al chiuso saranno revocati. L'Irlanda ospiterà il Galles nella partita di apertura del torneo di rugby, il Sei Nazioni, tra due settimane all'Aviva Stadium di Dublino. Quella partita, e le altre partite casalinghe dell'Irlanda, avranno una capienza di quasi 52 mila spettatori. (Res)