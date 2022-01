Milano: Sala, disgustato per critiche a Granelli da Regione Lombardia, così cooperazione non va avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sembra sgradevole questo accanimento nei confronti dell'assessore Granelli, soprattutto portato avanti da assessori regionali lombardi. Questo vuol dire che stiamo partendo malissimo: la collaborazione con Regione Lombardia non esisterà nella misura in cui un assessore regionale sì permetterà di chiedere le dimissioni di un assessore del Comune di Milano. Se questo è il tema e questo è il tono, vadano avanti per la loro strada, ma non credo ci siano i presupposti per collaborare". Lo ha affermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala replicando all'assessore regionale allo sviluppo della città metropolitana Stefano Bolognini, che ha chiesto le dimissioni dell'assessore alla sicurezza di Milano Marco Granelli dopo gli episodi di Capodanno. Il sindaco, che spiega anche di aver sentito il ministro Lamorgese e averne chiesto la presenza a Milano, si dice disgustato dagli attacchi che arrivano dalla Regione nei confronti della giunta milanese. "Un conto è finché lo fa l'ultimo del quadro politico – ha proseguito Sala -, ma se lo fa un assessore regionale io non posso che essere disgustato. Lo dirò a Fontana, perché la collaborazione non può essere solo tra me e Fontana ma anche tra chi lavora con lui. Quindi è veramente qualcosa di inaccettabile, non degno di Milano, non degno di chi fa sempre grandi discorsi rispetto alla regione Lombardia e alla voglia di collaborare". "Questa non è voglia di collaborare – ha concluso Sala -, sono molto, molto seccato per questa cosa”. (Rem)