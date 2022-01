Kazakhstan: Tokayev fa appello agli imprenditori per una nuova politica economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader d’impresa in Kazakhstan lavorino assieme al governo per costruire una “nuova politica economica” dopo i disordini che hanno scosso il Paese centrasiatico all’inizio del mese. È l’appello lanciato oggi dal presidente Kassym-Jomart Tokayev nel corso di un intervento pubblico ripreso dal servizio stampa della presidenza. “Sono convinto che la comunità imprenditoriale sia interessata all’attuazione delle riforme socio-economiche”, ha dichiarato il capo dello Stato annunciato l’istituzione di un Consiglio degli imprenditori nazionali. “Questa sarà una delle aree di riforma. I capi d’impresa possono partecipare a questo progetto e le proposte che verranno avanzate serviranno da base per i programmi a medio termine della nuova politica economica”, ha spiegato Tokayev. Il presidente kazakho ha anche illustrato i principali elementi del nuovo corso. “Il primo è l’inviolabilità della proprietà privata, che dovrà essere garantito dalla trasparenza dei processi giudiziari. Nei nostri tribunali saranno invitati nuovi esperti, mentre è già stato istituito un nuovo Collegio giudiziario della Corte suprema per i casi amministrativi”. (segue) (Res)