Ue: ministro Esteri croato, servono maggiori capacità su difesa e sicurezza

- I Paesi membri dell'Unione europea dovrebbe assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza visto che gli Stati Uniti sono "crescentemente preoccupati dall'Indo-Pacifico e dalla Cina". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic-Radman intervenendo ad un evento sulla Conferenza sul futuro dell'Europa organizzato oggi a Pola alla presenza dell'omologo greco Nikos Dendias. "L'Ue non può più affidarsi solamente a strumenti di sicurezza soft, ma deve sviluppare capacità per una gestione indipendente delle crisi, anche in ambito militare", ha affermato il capo della diplomazia di Zagabria chiarendo che il suo Paese continua a vedere la Nato come la principale garanzia alla sicurezza. (segue) (Seb)