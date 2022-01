Turismo: Angelucci (Pd), enogastronomia romana è la preferita nel mondo, incrementare sostegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' Roma la città al mondo più 'desiderabile' per il food: è quanto emerge da rilevazioni di TripAdvisor sul gradimento delle esperienze culinarie che la nostra capitale offre. Si tratta di una conferma dell'apprezzamento della tradizione della cucina romana da parte dei turisti che nonostante i due anni di pandemia hanno in cima alla lista dei desideri Roma, come metà più ambita non solo per le bellezze archeologiche e artistiche, ma anche per l'enogastronomia". Lo dichiara in una nota Mariano Angelucci, presidente della commissione turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale. "Nell'accogliere con soddisfazione questo riconoscimento internazionale non posso che caldeggiare con forza l'intervento del Governo nazionale attraverso aiuti straordinari a sostegno del comparto turistico di Roma. Sono sicuro che ancora una volta grazie alla sensibilità del presidente Draghi si potrà intervenire in questo senso - aggiunge Angelucci -. La salvaguardia dei posti di lavoro e delle attività economiche del settore, tra i più penalizzati dalla crisi dovuta al Covid-19, consentirà di farci trovare pronti alla ripresa dei flussi dei visitatori, che in tempi normali raggiunge 20mln di turisti all'anno", conclude Angelucci. (Com)