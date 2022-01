I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: proseguono gli scontri nella prigione a Ghweran, sale a 67 il bilancio delle vittime - È di 67 morti il bilancio provvisorio delle vittime durante gli scontri ancora in corso presso il centro di detenzione di Al Sinaa, situato nel quartiere di Ghweran ad Al Hasakah, nel nord-est della Siria, tra i miliziani dello Stato islamico (Is) e le Forze democratiche siriane (Fds, milizie a maggioranza curda sostenute dalle forze statunitensi) che gestiscono la sicurezza della prigione. Secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, i morti sarebbero 39 tra le fila dell’organizzazione terroristica, cinque civili e 23 tra le forze di sicurezza e guardie carcerarie. Il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare a causa del gran numero di feriti gravi. Secondo la fonte, un aereo da guerra della coalizione internazionale contro lo Stato islamico a guida statunitense ha lanciato due raid nei pressi della prigione. Nel frattempo, gli aerei della coalizione continuano a sorvolare la città di Al Hasakah per recuperare le decine di detenuti che sono riusciti a fuggire, mentre le Fds hanno dichiarato su Twitter di aver arrestato 89 fuggitivi e bloccato tutte le strade di accesso alla città. (segue) (Res)