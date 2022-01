© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: Save the Children, almeno tre bambini tra gli oltre 60 uccisi negli attacchi aerei in tutto il Paese - Almeno tre bambini e più di 60 adulti sarebbero stati uccisi e almeno altri 100 feriti in una serie di attacchi aerei oggi in Yemen, ma si teme che il numero reale sia più alto. Lo denuncia l'organizzazione internazionale non governativa Save the Children. I bambini stavano giocando in un vicino campo di calcio, quando i missili hanno colpito di mattina la città portuale di Hodeidah. Gli attacchi aerei hanno anche danneggiato nella stessa città un centro di telecomunicazioni vitale, che controlla l'accesso a internet per tutto il Paese, causando un blackout nazionale. Un altro attacco aereo ha colpito oggi una cella di detenzione temporanea nella città di Sada, uccidendo oltre 60 persone e ferendone più di 100, la maggior parte dei quali erano migranti. Non è ancora chiaro se qualche minore sia rimasto ucciso o ferito nell'attacco. Gli operatori umanitari e i paramedici continuano a rimuovere le macerie e si prevede che verranno scoperte altre vittime in entrambe le città. (segue) (Res)