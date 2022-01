I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: consigliere presidenza Emirati Gargash, abbiamo diritto legale e morale di difenderci - Gli Emirati Arabi Uniti hanno “il diritto legale e morale di difendere le loro terre i loro abitanti”. Lo ha dichiarato il consigliere della presidenza degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, all’emittente satellitare “Al Arabiya”. Le dichiarazioni giungono mentre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si prepara a tenere una sessione di consultazione per discutere dell'attacco avvenuto lo scorso 17 gennaio ad Abu Dhabi contro un deposito della compagnia petrolifera Adnoc e un cantiere dell’aeroporto internazionale della capitale emiratina rivendicato dai ribelli sciiti yemeniti Houthi. Il consigliere della presidenza emiratina ha affermato di aver avuto un colloquio telefonico con l’inviato speciale Onu, Hans Grundberg, al quale ha fatto presente che gli Emirati “eserciteranno il proprio diritto di difendersi dagli atti terroristici della milizia Houthi”, sottolineando che quest'ultima ha respinto tutte le iniziative di cessate il fuoco fatte in questi anni. Gargash ha sottolineato che l’attacco contro Abu Dhabi e il sequestro della nave battente emiratina Rwabee dimostrano il rifiuto degli Houthi di qualsiasi soluzione politica. Secondo Gargash, i ribelli yemeniti hanno trasformato il porto di Hodeidah in un centro di pirateria marittima, utilizzandolo per scopi militari. (segue) (Res)