- Iran: Blinken, Russia usi la sua influenza per arrivare a un accordo - Gli Stati Uniti sperano che la Russia usi la sua influenza per spingere l’Iran verso un nuovo accordo sul nucleare. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al termine dell’incontro di oggi a Ginevra con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Secondo il capo della diplomazia di Washington, Mosca “condivide il senso d’urgenza” di Washington sulla necessità di arrivare a un accordo a Vienna “nelle prossime settimane”. Nello stesso tempo, ha osservato Blinken, se l’Iran si rifiuta di rispettare i propri obblighi sarà necessario “tracciare un percorso diverso” per fronteggiare i rischi legati al programma nucleare iraniano, che il Piano d’azione globale congiunto (Jpcoa) del 2015 era riuscito a “mettere da parte”. (segue) (Res)