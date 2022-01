© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: arriva la nuova road map per uscire dalla crisi dopo il rinvio delle elezioni - Dopo il rinvio delle elezioni del 24 dicembre, i riflettori in Libia sono puntati sulla nuova roadmap che dovrebbe emergere dal Parlamento di Tobruk il 25 o il 27 gennaio. Sono tre i punti principali della nuova mappa politica libica: un percorso costituzionale, la riconciliazione nazionale e la questione di un nuovo governo. Le elezioni, probabilmente, dipenderanno da un mix questi tre fattori e dal contesto geopolitico. L’impressione è che la formazione di un nuovo governo in Libia sia possibile, ma non probabile. Anche se dovesse essere nominato, difficilmente il nuovo esecutivo si impegnerebbe a mantenere una prospettiva elettorale a breve termine, anche per una questione di tempistiche. Infatti, un voto di fiducia in Parlamento non è realistico prima di aprile. Intanto la Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) è in scadenza di mandato ed è attualmente senza guida. (segue) (Res)