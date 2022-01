I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: partito di opposizione Rcd, situazione socio-economica “dolorosa” - Il 2021 è stato un anno “doloroso” sul piano della situazione socio-economica in Algeria. Lo ha denunciato il Raggruppamento per la cultura e la democrazia (Rcd), principale partito di opposizione, nella riunione mensile del segretariato nazionale. La formazione politica berbera ha denunciato quella che ha definito “la scelta assunta dalle autorità di criminalizzare l'azione politica pacifica e legale”. L’Rcd ha indicato che "il quadro in termini di diritti umani e libertà è molto allarmante e ha provocato anche la condanna delle organizzazioni internazionali preposte alla difesa di questi diritti". Sul piano socio-economico, il partito ha indicato che “l'anno appena iniziato si presenta molto peggio di quello che si è concluso dolorosamente”. L’Rcd ha indicato che “il numero delle imprese costrette a cessare l'attività è allarmante e il numero dei nuovi disoccupati è di centinaia di migliaia”. Il partito ha anche citato "l’aumento dei prezzi dei prodotti al consumo, divenuti inaccessibili a larghe fasce della popolazione", spiegando che "l'inflazione che ha raggiunto un livello preoccupante del 9,2 per cento finirà per gettare nella povertà milioni di algerini". (segue) (Res)