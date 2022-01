I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Tunisia, recuperati 5 corpi in seguito a naufragio a Sfax - Unità congiunte della Guardia costiera, della Marina militare e della Protezione civile della Tunisia continuano a cercare le persone disperse in seguito al naufragio di un'imbarcazione di migranti tunisini, avvenuta mercoledì 19 gennaio, al largo di Kerkennah. Lo riferiscono i media locali, affermando che questa mattina un cadavere è stato recuperato dopo che un'unità della Marina ha soccorso 21 migranti e recuperato il corpo di uno degli annegati. Altre unità navali hanno recuperato tre corpi, tra cui quello di una bambina di 10 anni. Durante le operazioni di ricerca, la Marina ha utilizzato un elicottero, secondo quanto affermato dal portavoce ufficiale del ministero della Difesa nazionale, Mohamed Zakri. Secondo i dati forniti da una fonte ufficiale della sicurezza, i migranti, partiti per raggiungere le coste europee da Mahres, sono provenienti dalle città di Sfax, Kairouan, Tunisi e Gafsa. (segue) (Res)