- Tunisia: l'ex decano degli avvocati comparirà davanti al tribunale militare - L'ex decano degli avvocati in Tunisia, Abderrazak Kilani, comparirà davanti alla magistratura militare. Lo ha confermato lo stesso ex decano in dichiarazione all'emittente radiofonica "Mosaique Fm", confermando che ha ricevuto l'invito ieri, tramite un fax che non contiene la data dell'udienza, né le accuse rivolte contro di lui. Kilani è un membro della squadra di difesa dell'ex ministro della Giustizia e leader del movimento islamico Ennahda, Noureddine Bhiri, arrestato e posto agli arresti domiciliari dal 31 dicembre. Il ministro dell'Interno aveva dichiarato in una conferenza stampa che il suo ministero seguirà legalmente "chiunque abbia fatto irruzione nel centro di sicurezza di Menzel Jemil, nella provincia di Biserta, punto di riferimento di sicurezza per gli arresti domiciliari di Bhiri". (Res)