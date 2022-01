© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Sbu denuncia tentativo intelligence Russia di sfruttare il web per creare panico nella popolazione - La Federazione Russa sta usando i social network per veicolare messaggi che possano creare il panico nella popolazione dell’Ucraina. Questo l’allarme lanciato dal Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), che accusa l’intelligence russa di aver intrapreso una modalità di guerra ibrida che si serve di migliaia di messaggi anonimi diffusi tramite il web. L’Sbu, insieme alle forze dell’ordine dell’Ucraina, sta lavorando per contrastare questa dinamica: dall’inizio del 2021, come riferisce il servizio di sicurezza, sono state identificate 313 persone che hanno impiegato messaggi anonimi per diffondere il panico. L'obiettivo dell’intelligence russa “è ovvio: creare le condizioni per un'ulteriore pressione sull'Ucraina, per seminare ansia e panico nella società. Sfortunatamente, tali informazioni e operazioni speciali psicologiche sono la realtà delle moderne guerre ibride e dobbiamo essere chiari e consapevoli su questo", si legge nel comunicato dell’Sbu. (segue) (Res)